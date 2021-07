Leserbrief zu den Unwettern

Die verheerenden Unwetterkatastrophen in verschiedenen Teilen Deutschlands sind in einem solchen Ausmaß bisher nur aus fernen Ländern bekannt. Ich fühle mit den betroffenen Menschen, insbesondere denen, die Angehörige verloren haben. Viele Menschen fragen sich angesichts der zunehmenden Häufigkeit solcher Unwetter, was denn die Ursache ist. Der Klimawandel, ist die Antwort der Politiker. Wir müssen uns an den Klimawandel anpassen. Diese Worte klingen wie Hohn in den Ohren der Betroffenen. Vor sieben Jahren schon wurde in dem Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ von Stefan Engel vor der drohenden Umweltkatastrophe gewarnt, wenn nicht drastische Maßnahmen zur Senkung des CO 2 -Ausstoßes in die Atmosphäre ergriffen werden. Was ist seitdem geschehen? Datteln IV, das größte Kohlekraftwerk Europas wurde im vergangenen Jahr in Laschets Nordrhein-Westfalen ans Netz genommen. Kohlekraftwerke sollen bis 2038 weiter laufen. Alles nur der Profite wegen. Unter anderem diesen Profiten wurden nun mehr als 130 Menschenleben geopfert. „Profit geht über Leichen!“ - Diese Erkenntnis von Karl Marx hat sich jetzt wieder in trauriger Weise bewahrheitet. Wird die Regierung Konsequenzen ziehen? Ich zweifle daran. Als Kandidat der Internationalistischen Liste/MLPD zur Bundestagswahl setze ich mich dafür ein, dass immer mehr Menschen aktiv werden gegen diese lebensbedrohliche Politik. Wir brauchen ein Gesellschaftssystem, in dem der Schutz der Natur im Interesse der Menschen die Leitlinie ist, nicht der Profit von Konzernen und ein paar wenigen Superreichen.

Helmut Kruse-Günter

Villingen-Schwenningen