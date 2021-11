Villingen-Schwenningen

Kundgebung internationaler Umweltkampftag

Kundgebung

06.11.2021 10:30 Uhr

Ort: 78050 Villingen-Schwenningen, Latschariplatz, Rietstraße

Die Marxistisch-Lenininistische Partei Deutschlands, MLPD, ruft zu einer Kundgebung anlässlich des Internationalen Umweltkampftages im Rahmen der 26. Weltklimakonferenz der UNO in Glasgow (COP26) auf. Die Kundgebung findet am Samstag, den 6. November, von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr in Villingen auf dem Latschariplatz statt. Im Rahmen der COP26 werden wieder zahlreiche Absichtserklärungen durch die anwesenden Regierungschefs zum Schutz des Klimas abgegeben. Bisher folgten allen solchen Absichtserklärungen kaum wirkliche Taten. Das wird auch von den von der drastischen Klimaveränderung betroffenen Staaten heftig kritisiert. Auch hier in Deutschland können wir nicht auf die versprochenen Änderungen hoffen. Der ständig propagierte "1,5 Grad-Pfad" des Pariser Klimaabkommens ist völlig unzureichend, was wir an den jetzt schon häufiger werdenden globalen und regionalen Unwetterkatastrophen sehen. Wir müssen selbst aktiv werden für den Schutz des Klimas und der Umwelt. Zur Kundgebung, die mit offenem Mikrofon durchgeführt wird, ist jeder Interessierte herzlich eingeladen.