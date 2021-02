Hoffentlich nicht nur ONLINE-Aktionstag!

Gelesen auf der DGB-Homepage:

"Metall- und Elektroindustrie: Digitaler Aktionstag am 1. März 2021 im Livestream

Die Verhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie sind festgefahren. Nach Ende der Friedenspflicht ruft die IG Metall deshalb ab dem 2. März 2021 zu Warnstreiks auf. Das Ende der Friedenspflicht wird bundesweit mit einem Aktionstag am 1. März eingeleitet. In einem Livestream gibt die IG Metall einen Überblick über den Verhandlungsstand sowie über Aktionen und den Situationen in den Betrieben."

Von der IGM-Homepage stammt:

"In knapp 120 Minuten wollen wir gemeinsam unsere Tarifforderungen pushen: Beschäftigungssicherung, Zukunft gestalten, stabile Entgelte sowie die Verbesserung der Ausbildung, die unbefristete Übernahme aller Ausgebildeten und ein tarifliches Ausgleichsgeld in den ostdeutschen Tarifgebieten. Wir werden die aktuelle Situation in den Betrieben und Regionen beleuchten und natürlich auch einen Einblick in laufenden Verhandlungen geben. Am Ende wird es darum gehen: What’s next, liebe Arbeitgeber? Abschluss oder Warnstreik?"

Wir sind der Meinung:

Wir können ja wohl nicht annehmen, dass das alles sein soll! Auf keinen Fall darf der Aktionstag auf ein Online-Spektakel reduziert werden, er muss unter Einhaltung des Hygiene-Schutzes auf der Straße stattfinden! Ein Online-Auftritt wie von DGB / IG-Metall geplant, hat bei weitem nicht die Wirkung und Anziehungskraft wie eine Straßenaktion. Straßenaktionen finden ja auch nicht einmalig, sondern an vielen verschiedenen Orten statt und entfalten somit eine wesentliche stärkere Verbundenheit und Solidarität mit den Kämpfenden. Nur der öffentliche Druck auf die Arbeitgeber schiebt die Türe auf. Ein "Online-Event" mag zwar modern sein, ist aber nicht im Sinne der Arbeiter und Werktätigen!