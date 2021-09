Villingen-Schwenningen

Einladung zur Wählerinitiative

Veranstaltungen von Rebell und MLPD

22.09.2021 19 Uhr

Ort: 78056 Villingen-Schwenningen, Gasthaus 'Romanca', Kronenstraße 18

Hallo liebe Freunde der Wählerinitiative,

das Treffen am Mittwoch kann nicht wie gewohnt in der "Biwackschachtel" stattfinden. Wir treffen uns deshalb im "Romanca" am Muslenplatz/Nähe Busbahnhof. Dort planen wir dann den Endspurt der Wahlkampagne.