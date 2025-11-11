Ulm

AfD Jugend ? Klares NEIN

Ort: Ulm, an der Donau

Am 29./30. November wird die Gründung eines neuen AfD-Jugendverbands geplant – diesmal in Gießen.

Der Jugendverband REBELL und die MLPD rufen schon jetzt zur bunten, antifaschistischen Protestbewegung in Gießen auf und bereiten gemeinsam mit weiteren Bündnissen Aktionen vor. Ziel ist es, deutlich zu machen:

Kein neuer AfD-Jugendverband – nicht in Gießen, nicht anderswo!

Ein Mobilisierungs-Transpi für die Aktion in Gießen wurde sehr phantasievoll quer über die Donau gehängt. Zumindest am Sonntag, 9.11. gegen 13 Uhr hing es noch dort.