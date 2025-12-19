Ulm

Nikita Teryoshin - nothing personal

Internationalistisches Bündnis lädt ein zum gemeinsamen Anschauen der Fotoausstellung - mit Führung

Ort: Ulm, Stadthaus Münsterplatz

Auf der Seite der Stadt Ulm wird die Ausstellung so beschrieben :

"Besonders große Aufmerksamkeit erregte zuletzt seine Langzeitserie Nothing Personal: The Back Office of War, in der Teryoshin seit 2016 die verborgene Welt der globalen Rüstungsindustrie dokumentiert – genauer gesagt jene exklusiven Waffenmessen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Für dieses Projekt reiste er in 17 Länder auf fünf Kontinenten und erhielt Zugang zu einer Branche, die sonst hinter verschlossenen Türen operiert. Was dort verhandelt und präsentiert wird, findet später seinen Weg in bewaffnete Konflikte rund um den Globus. Die Bilder, die Teryoshin dabei festhält, stehen in starkem Kontrast zu den vertrauten Darstellungen von Krieg und Zerstörung. Statt Blut, Leid und Ruinen zeigt er die makellosen Kulissen eines milliardenschweren Geschäfts: Messehallen, in denen frisch polierte Waffen neben Wein und Fingerfood präsentiert werden; Panzer und Raketenwerfer, die im atmosphärischen Licht glänzen; Deals, die in entspannter Lounge-Atmosphäre angebahnt werden. Diese Szenerien erinnern an überdimensionierte Spielplätze für Erwachsene, auf denen tödliche Technologien wie harmlose Konsumgüter erscheinen."

Diese Ausstellung wurde schon mehrfach empfohlen. Besonders auch aufgrund der antimilitaristischen Einstellungen von Frau Daniela Yvonne Baumann, die durch die Ausstellung führt.

Das InterBündnis hat eine Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Wer Interesse hat, bitte bei der Kontaktadresse melden. Die Führung beginnt um 18 Uhr. Wir treffen uns ein paar Minuten früher am Eingang des Stadthauses