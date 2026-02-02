Ulm

Jugendverband REBELL Ulm: Mach mit in der Gaza-Soli-AG

Ort: Ulm, Tohum Kulturverein, Bleichstraße 1

Du bist gegen den Völkermord in Gaza?

Du fragst dich: Was kann ich tun?

Mach mit in der Gaza-Soli-AG des REBELL, bundesweit und auch in Ulm !

Wir schließen uns fest zusammen gegen die Beihilfe der Regierung an Völkermord und Kriegsverbrechen. Wir sagen: Freiheit für Palästina!

Wir sammeln Spenden für das Al-Awda Krankenhaus, beteiligen uns an Protesten und Demos, informieren uns, machen Kultur, Feste und vieles mehr.

Bei uns gilt: Gib Antikommunismus, Faschismus und Antisemitismus keine Chance!