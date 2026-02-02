Ulm
Jugendverband REBELL Ulm: Mach mit in der Gaza-Soli-AG
Ort: Ulm, Tohum Kulturverein, Bleichstraße 1
Du bist gegen den Völkermord in Gaza?
Du fragst dich: Was kann ich tun?
Mach mit in der Gaza-Soli-AG des REBELL, bundesweit und auch in Ulm !
Wir schließen uns fest zusammen gegen die Beihilfe der Regierung an Völkermord und Kriegsverbrechen. Wir sagen: Freiheit für Palästina!
Wir sammeln Spenden für das Al-Awda Krankenhaus, beteiligen uns an Protesten und Demos, informieren uns, machen Kultur, Feste und vieles mehr.
Bei uns gilt: Gib Antikommunismus, Faschismus und Antisemitismus keine Chance!
Wann: 12.02.2026, 18:00 Uhr