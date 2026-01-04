Ulm

Hände weg von Venezuela

Ort: Ulm, Hirschstraße oben bei Blue Tomatoe

Die MLPD Ulm ruft auf, sich an der Kundgebung des InterBündnis Ulm zu beteiligen.

Der Aufruf des InterBündnis lautet:

"Hände weg von Venezuela

unter diesem Motto ruft das InterBündnis zu einer Kundgebung auf.

Der Überfall auf ein souveränes Land ist ein eklatanter Verstoß durch den Faschisten Trump gegen jegliches Völkerrecht.

Dieses imperialistische Vorgehen steht in einer Reihe mit den aktuellen Bombardement der USA in Syrien und Nigeria. Genauso die Unterstützung der faschistischen israelischen Regierung beim Völkermord am palästinensischen Volk.

Andere Imperialisten sind mit dabei bei der Vorbereitung eines 3. Weltkriegs zur Neuaufteilung ihrer Einflussgebiete - siehe Russlands Angriff auf die Ukraine oder Chinas Vorbereitung auf eine "Rückholung" Taiwans. Aber auch in den Kriegen im Sudan und vielen anderen kriegerischen Konflikten mischen die imperialistischen Mächte mit, ohne deren Beteiligung die Intensität dieser Kriege gar nicht möglich wäre.

Machen wir deutlich, dass wir gegen jede imperialistische Aggression sind, dass unsere Solidarität den Völkern dieser Welt gilt und nicht der Jagd der Herrschenden auf Rohstoffe und Macht.



Verbreitet diesen Aufruf an alle Friedensaktivisten - Wir müssen einheitlich und ohne gegenseitige Spaltung handeln!

Kommt zur Kundgebung am Montag, 5. Januar, 18 Uhr bis 19 Uhr.

Hirschstraße oben bei Blue Tomatoe"