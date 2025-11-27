Stuttgart Untertürkheim

Weihnachtsbasar

Geschenke besorgen für die Familie, Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen - und für sich selbst

Ort: Stuttgart Untertürkheim, Arbeiterbildungszentrum, Bruckwiesenweg 10

Liebe Freunde des Weihnachtsbasars,

Auch in diesem Jahr wieder ein „herzliches Willkommen“ beim Weihnachtsbasar der Stuttgarter Agentur von people to people.

Unter dem Motto von people to people „Völkerfreundschaft ist unser Programm!“ sind alle Freunde und Interessierte eingeladen, den Basar zu besuchen und mitzugestalten. Der Weihnachtsbasar ist mit all seinen Ständen für jeden offen und ohne Eintrittsgeld.

Der große Bücherstand mit einem ausgesuchten Sortiment wie Romane, Sachbücher, Kochbücher, Kinder- und Jugendbücher, Bücher aus dem Programm des Verlags Neuer Weg, CDs und Filme ist ein wichtiger Bestandteil des Basars. Vor allem der Umsatz beim Buchverkauf ist für die Arbeit von people-to-people ein elementares Standbein für die Finanzierung der Arbeit das ganze Jahr über.

Vielfältige Stände mit Handwerk, Kunst und selbst Gemachten aus der Küche bieten liebevoll und kreativ hergestellte Geschenke, sowie das Café mit selbstgemachten Kuchen, Kaffee und Wein bietet Platz für eine Pause in gemütlicher Atmosphäre.

Für den Erfolg des Basars brauchen wir noch dringend eure Unterstützung! So kann man

einen selbstgebackenen Kuchen für die Kuchentheke melden;

beim Auf- und Abbau am Samstag und Sonntag helfen

eine Stunde Theken- oder Küchendienst mithelfen

oder eine Runde im Spüldienst helfen

und vor Allem:

Freunde, Bekannte, Kollegen und Nachbarn einladen und mitbringen