Ulm

Jugendverband REBELL lädt ein: Warum nicht Arbeiter werden?

Ort: Ulm, Straßenbahnhaltestelle "Donauhalle"

Eine kurze Schulung mit Diskussion zum Thema "Warum eigentlich nicht Arbeiter werden".

Wer soll denn eine wirkliche gesellschaftliche Veränderung erreichen können, wenn es nicht die Arbeiterklasse mit ihrem machtvollen Instrument eines Generalstreiks ist? Wo sich viele weitere gesellschaftliche Gruppen anschließen? Die Arbeiterklasse steht im direkten Widerspruch zur herrschenden Ausbeuter- und Unterdrückerordnung. Warum also nicht selbst Teil der internationalen Arbeiterklasse werden? Und dort mitarbeiten am solidarischen Miteinander, am Aufbau von machtvollen Aktionen? Ungeachtet der Hautfarbe und Nationalität. Selber erfahren, dass es einfach nicht stimmt, dass das Arbeiterdasein langweilig sei und einen völlig kaputtmachen würde.

Nach der Schulung wird bei schönem Wetter in der Friedrichsau gegrillt. Also Grillgut mitbringen!