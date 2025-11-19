Gelungen - Umweltkampftag in Ulm

Organisiert hatte die Aktion das InterBündnis in Ulm. Dazu gab es eine gemeinsame Vorbereitung. Wir überlegten, wie wir auftreten können usw. Es war eine gemeinsame Aktion von 10 Organisationen. Im Vorfeld wurden viele weitere Organisationen in Ulm eingeladen mitzumachen und sich an der Vorbereitung zu beteiligen. 2 Organisationen haben sich wegen anderweitiger Verpflichtungen entschuldigt.

Unser Stand mit den Transparenten und Plakaten am Einstein-Denkmal waren weithin sichtbar.

Es gab viele Redebeiträge auch von Passantinnen und Passanten am Offenen Mikrofon.

Es zeigte sich eine große Übereinstimmung darin, dass sich die Menschheit heute in einer besonders bedrohlichen Situation befindet. Faschistische Regierungen, wie Trump, Netanjahu, Orban, Putin, Erdogan, leugnen nicht nur die Klimakrise, sie streichen auch alle Mittel für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit und setzen weiterhin auf die noch gewinnträchtigen fossilen Brennstoffe. Nicht nur das. Sie führen auch Kriege, siehe den Genozid in Gaza, und den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und sie treiben eine massive Aufrüstung voran. Die Gefahr eines Weltkriegs verschärft sich.

Mit jeder Waffenlieferung und jedem Abfeuern dieser Waffen wird die globale Umweltkatastrophe beschleunigt. Das Militär hat einen horrenden Anteil an Treibhausgasemissionen, bereits zu "Friedenszeiten". Ökozid ist, wenn in einem Krieg nicht nur gegnerische Truppen bekämpft werden, sondern darüber hinaus die gesamten Lebensgrundlagen systematisch zerstört werden: Böden, Grundwasser, Pflanzen, Nutztiere, Energie- und Abwassersysteme, ja selbst die Luft zum Atmen wird durch verseuchten Trümmerschutt aus M illionen Granatexplosionen und Bränden mit jedem Windstoß lebensgefährlich. Genau das ist die Situation in Gaza. Aber Gaza soll leben. Deshalb haben wir die Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung in unseren Weltklimatag-Aufruf mit aufgenommen.