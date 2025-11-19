Ulm
Gelungen - Umweltkampftag in Ulm
Bericht unserer Aktion in Ulm zum Umweltkampftag in Ulm am 15.11.2025
Organisiert hatte die Aktion das InterBündnis in Ulm. Dazu gab es eine gemeinsame Vorbereitung. Wir überlegten, wie wir auftreten können usw. Es war eine gemeinsame Aktion von 10 Organisationen. Im Vorfeld wurden viele weitere Organisationen in Ulm eingeladen mitzumachen und sich an der Vorbereitung zu beteiligen. 2 Organisationen haben sich wegen anderweitiger Verpflichtungen entschuldigt.
Unser Stand mit den Transparenten und Plakaten am Einstein-Denkmal waren weithin sichtbar.
Es gab viele Redebeiträge auch von Passantinnen und Passanten am Offenen Mikrofon.
Es zeigte sich eine große Übereinstimmung darin, dass sich die Menschheit heute in einer besonders bedrohlichen Situation befindet. Faschistische Regierungen, wie Trump, Netanjahu, Orban, Putin, Erdogan, leugnen nicht nur die Klimakrise, sie streichen auch alle Mittel für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit und setzen weiterhin auf die noch gewinnträchtigen fossilen Brennstoffe. Nicht nur das. Sie führen auch Kriege, siehe den Genozid in Gaza, und den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und sie treiben eine massive Aufrüstung voran. Die Gefahr eines Weltkriegs verschärft sich.
Mit jeder Waffenlieferung und jedem Abfeuern dieser Waffen wird die globale Umweltkatastrophe beschleunigt. Das Militär hat einen horrenden Anteil an Treibhausgasemissionen, bereits zu "Friedenszeiten". Ökozid ist, wenn in einem Krieg nicht nur gegnerische Truppen bekämpft werden, sondern darüber hinaus die gesamten Lebensgrundlagen systematisch zerstört werden: Böden, Grundwasser, Pflanzen, Nutztiere, Energie- und Abwassersysteme, ja selbst die Luft zum Atmen wird durch verseuchten Trümmerschutt aus Millionen Granatexplosionen und Bränden mit jedem Windstoß lebensgefährlich. Genau das ist die Situation in Gaza. Aber Gaza soll leben. Deshalb haben wir die Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung in unseren Weltklimatag-Aufruf mit aufgenommen.
Das Offene Mikrofon war die zwei Stunden pausenlos im Einsatz.
Die Kinder der Kinderorganisation der MLPD "Rotfüchse" berichteten von ihrem Besuch im Altdorfer Wald, nahe Ravensburg.
Dort will eine Baufirma den Kies unter dem Waldboden profitabel in die Schweiz verkaufen. Die "Rotfüchse" hatten sich auch mit der Bedeutung des Waldes für das Ökosystem schlau gemacht und das am Mikro präsentiert.
Die Kinder wurden vom Moderator besonders herzlich begrüßt, denn sie sind es, die mit den Folgen der bereits begonnen Umweltkatastrophe zu kämpfen haben werden.
Ein junger Geflüchteter wies auf die Bedeutung von Blühwiesen hin und warum der Mensch die Insekten braucht. Ein Oststadtbewohner berichtete vom Austrocknen der Grünflächen. Gewitter und Stürme brechen Äste ab, die wiederum die Keimlinge neuer Pflanzen zerstören.
Die Gaza-Solidaritäts-AG des REBELL sammelte 160,00 Euro für ein neues Gesundheitszentrum. Ein Passant warf einen Hunderter in die Dose! Nebenher suchten wir das Gespräch vorwiegend mit jüngeren Menschen. Für unsere Vorbereitungsgruppe des Internationalen Umweltratschlags 2026 haben wir fünf Interessenten gewonnen und 40,00 Euro eingenommen.
Eine junge Frau, die bei PETA aktiv ist, sprach über ihre Betroffenheit gegenüber der Zerstörung unserer natürlichen Umwelt und ein Passant, ein freier Journalist, berichtete, dass er gerade eben aus dem Landesparteitag der SPD, der zeitgleich in Ulm stattfand, rausgeworfen wurde. Seine Auffassungen zum Thema Umwelt deckten sich offensichtlich in keiner Weise mit denen der SPD. Er hat sich dann auch für die Umweltgewerkschaft interessiert.
In der gemeinsamen Auswertung waren wir alle stolz auf unsere gelungene Aktion.