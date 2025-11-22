Ulm: Lebendige, vielfältige Kundgebung

Umweltkampftag mit zehn beteiligten Organisationen unter der Regie des Internationalistischen Bündnisses: Selten zuvor hatte es so viele vorbereitete Redebeiträge gegeben. Bewusstseinsbildung, Themenvielfalt, Witz und Angriffslust waren prägend. Unsere Kinder der Kinderorganisation ROTFÜCHSE und weitere Jüngere senkten bei dieser Aktion das Durchschnittsalter, und das wirkte sich auch auf die Passanten aus: Jugendliche, Familien und Kinder blieben stehen.