Ulm

Über Alles Mögliche

Ort: Ulm, Gaststätte Schillergarten "Bei Fehsi" Schillerstraße

Lecker essen bei Fehsi! Die Geselligkeit genießen!

Jeden ersten Donnerstag im Monat - kleiner Stammtisch von Genossinnen und Genossen der MLPD und Freundinnen und Freunden.

Wir unterhalten uns zwanglos über Alles Mögliche.

Auch, wenn mal jemand der Schuh drückt - Angst vor Arbeitslosigkeit, unbezahlbare Mieten, Probleme mit der Gesundheit und und und

dann reden wir auch solidarisch darüber - Das kann man nicht alles mit sich selber ausmachen - der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen!

Dann suchen wir gemeinsam nach Lösungen!