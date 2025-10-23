Ulm
Über Alles Mögliche
Ort: Ulm, Gaststätte Schillergarten "Bei Fehsi" Schillerstraße
Lecker essen bei Fehsi! Die Geselligkeit genießen!
Jeden ersten Donnerstag im Monat - kleiner Stammtisch von Genossinnen und Genossen der MLPD und Freundinnen und Freunden.
Wir unterhalten uns zwanglos über Alles Mögliche.
Auch, wenn mal jemand der Schuh drückt - Angst vor Arbeitslosigkeit, unbezahlbare Mieten, Probleme mit der Gesundheit und und und
dann reden wir auch solidarisch darüber - Das kann man nicht alles mit sich selber ausmachen - der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen!
Dann suchen wir gemeinsam nach Lösungen!
Wann: 06.11.2025, 18:00 Uhr