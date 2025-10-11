Tohum Kulturverein, Bleichstraße 1

REBELL Ulm lädt ein zur Lesegruppe

Ort: Tohum Kulturverein, Bleichstraße 1, Ulm

Die Jugend braucht eine freie Zukunft - ohne Ausbeutung, Unterdrückung, Umweltvernichtung und imperialistische Kriege.

Das kann nur errungen werden, wenn man selbst frei denken kann - der wissenschaftliche Sozialismus hilft dabei!

Gelesen wird aus dem Buch

"Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und Kultur"

Wie funktioniert die Unterdrückung des freien Denkens, wie kann man sich davon frei machen?