Ulm

REBELL Ulm lädt ein zu Schulung und Diskussion - Kampf gegen Unterdrückung von queeren Menschen - und Klassenkampf - ein Widerspruch?

Ort: Ulm, Tohum Kulturverein, Bleichstraße 1

Der Kampf von queeren Menschen für die Anerkennung ihrer sexueller Orientiertung - ohne Unterdrückung und Benachteiligung

- steht das im Widerspruch zum Kampf der Marxisten-Leninisten für eine befreite Gesellschaft?

Oder ist das ein konkreter Ausdruck dieses Kampfes und sogar eine wesentliche Übereinstimmung?