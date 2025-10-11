Ulm

REBELL Ulm lädt ein zu Schulung und Diskussion - Kampf gegen Unterdrückung von queeren Menschen - und Klassenkampf - ein Widerspruch?

Ort: Ulm, Tohum Kulturverein, Bleichstraße 1

Der Kampf von queeren  Menschen für die Anerkennung ihrer sexueller Orientiertung - ohne Unterdrückung und Benachteiligung 

- steht das im Widerspruch zum Kampf der Marxisten-Leninisten für eine befreite Gesellschaft? 

Oder ist das ein konkreter Ausdruck dieses Kampfes und sogar eine wesentliche Übereinstimmung? 

Wann: 29.10.2025, 18:30 Uhr

Terminübersicht