Ulm
REBELL Ulm lädt ein zu Schulung und Diskussion - Kampf gegen Unterdrückung von queeren Menschen - und Klassenkampf - ein Widerspruch?
Ort: Ulm, Tohum Kulturverein, Bleichstraße 1
Der Kampf von queeren Menschen für die Anerkennung ihrer sexueller Orientiertung - ohne Unterdrückung und Benachteiligung
- steht das im Widerspruch zum Kampf der Marxisten-Leninisten für eine befreite Gesellschaft?
Oder ist das ein konkreter Ausdruck dieses Kampfes und sogar eine wesentliche Übereinstimmung?
Wann: 29.10.2025, 18:30 Uhr