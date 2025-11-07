Ulm

Für die Rettung unserer natürlichen Umwelt

Ort: Ulm, Albert-Einstein-Denkmal, Bahnhofstraße

Schon zum 30.mal treffen sich Regierungs-vertreterinnen und -vertreter zur COP - Conference of the Parties, auch Weltklimakonferenz, diesmal in Brasilien.

Auch jetzt, wie bei den 29 vorherigen Organisationen werden die imperialistischen Staaten den Ton angeben. Seit 29 Jahren haben sich die Weltklimawerte dramatisch verschlechtert - und, wird nun endlich alles gut?

Die EU reist nach Brasilien mit einem last minute Beschluss, der die ursprünglichen Vorhaben der EU runtergesetzt hat. Die Treibhausgase sollen demnach bis 2040 nur um 90 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. Außerdem geht der Ablasshandel mit den Klimazertifikaten munter weiter. Damit wird aber kein CO 2 vermieden. Dabei hat die UN vor einigen Tagen deutlich erklärt, dass das Pariser Abkommen von einer Erwärmung von 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter nicht zu erreichen ist. Sogar von möglichen 2,8 Grad haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesprochen - die Existenz der Menschheit ist akut bedroht. Schließlich geht es nicht "nur" um das Klima, sondern eine globale Umweltkatastrophe hat bereits begonnen!

Die deutsche Regierung tut so, als ob sie schärfere Ziele gewollt hätte. Aber Umweltministerin Katharina Reiche (Spitzname "Gas-Kathi", sie hat vor dem Ministeramt die Westenergie AG geleitet, die größte Tochtergesellschaft des Energiekonzerns E.ON. Eine sehr interessante satirische Vorstellung von ihr gab es neulich in der "Anstalt": https://www.youtube.com/watch?v=3dZhMInTbMk ), will massiv neue Gaskraftwerke bauen, statt den dringend erforderlichen Ausbau der Erneuerbaren voranzutreiben.

Gründe genug zum Protest!

Es sind noch weitere aufrufende und unterstützende Organisationen hinzugekommen: