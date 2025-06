Die MLPD Ulm unterstützt den Aufruf des InterBündnis Ulm:

Gegen die imperialistischen Kriege von Israel und den USA - Protestkundgebung !

Für die Solidarität ! - Spendet für das Al-Awda Krankenhausprojekt in Gaza - Gaza soll leben !



Samstag, 28.6.25, 11-12 Uhr, Hirschstraße/Pfauengasse



Waffenstillstand? Kaum ausgerufen schon gebrochen - es ist unklar, wie es weitergeht. Eine Fortführung des Krieges gegen den imperialistischen Iran mit seinem faschistischen Mullah-Regime ist durchaus möglich. Es ist den Angreifern bisher nicht gelungen, den Iran aus dem BRICS Bündnis bzw. dem Shanghai Abkommen rauszubrechen und auf diese Weise das imperialistische Gegenbündnis zu den USA-/EU- und den anderen westlichen Imperialisten zu schwächen.

Wir wollen unseren Protest gegen die ungerechten Kriege verbinden mit der Solidarität der einfachen Menschen untereinander.

Wir wollen damit unterstützen, dass das palästinensische Volk eine Perspektive hat - Gaza soll leben! Es soll mit Hilfe des Al-Awda-Krankenhauses eine medizinische Grundversorgung bekommen. siehe https://solidaritaet-international.de/kampagnen-projekte/gaza-soll-leben/

Wir sind davon überzeugt, dass viele Menschen ebenfalls so denken. Die bisherige Spendenbereitschaft ist hoch.



Dabei wollen wir gerne die Leute ansprechen, ob sie bereit wären, dieses Projekt mit ihrer Mithilfe zu unterstützen.

Wir wollen versuchen, Spendensammlungen öfters an verschiedenen Orten durchzuführen und dabei auch besonders junge Leute ansprechen.