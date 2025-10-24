Ulm

Jugendverband REBELL lädt ein: Gaza soll leben

Gaza-Solidaritäts-AG in Ulm

Ort: Ulm, Tohum Kulturverein, Bleichstraße 1

Der Jugendverband REBELL in Ulm lädt herzlich ein:

An diesem Tag wird die Soli-AG "Gaza soll leben" gegründet.

Wir helfen mit beim Wiederaufbau! Schwerpunkt ist der Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses in Gaza. Das ist ein weltliches Krankenhaus und hat nichts mit der Hamas zu tun, die wir als faschistische Organisation ablehnen.

Wir sammeln Spenden für den Wiederaufbau und es wird auch eine Brigade mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus mehreren Ländern gebildet.

Das ist ein Projekt der ICOR, der Internationalen Coordination von Revolutionären Parteien und Organisationen - ICOR. Dort sind die MLPD und der Jugendverband REBELL Mitgliedsorganisationen.

Die ICOR hat Erfahrung wie man sowas macht: Trotz Belagerung durch den faschistischen IS wurde in Kobane/Syrien/Rojava ein Krankenhaus aufgebaut. Das wird heute als Geburtsklinik genutzt.

(Wer sich dafür näher interessiert kann gerne aufrufen:https://solidaritaet-international.de/kampagnen-projekte/wiederaufbau-kobane/)

Wir diskutieren aber auch über die politische Situation in Gaza - was ist die Perspektive dort?

Die Ideen des Faschisten Trump von einem touristischen Lunapark?

Oder muss es uns vielmehr darum gehen, trotz der jahrzehntelangen Verbrechen der israelischen Regierungen, eine Lösung der Völkerverständigung auf der Grundlage zwei sozialistischer Staaten - ohne Ausbeutung und Unterdrückung - zu erreichen?

Wieso zwei sozialistische Staaten? - Am Ende muss es um die Erreichung der Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt gehen!

Mach mit bei dieser Zukunftsperspektive!