Ulm

Freilufttreff von Jugendverband REBELL Ulm zur Gaza-Solidarität

Ort: Ulm, Bahnhof, Fußgängerbrücke über die Gleise an der Stadtmitte-Seite

Der Jugendverband REBELL in Ulm plant, eine Gaza-Soli-AG in Ulm aufzubauen.

Dazu wird es am Freitag, 10.10. zwischen 20 und 21 Uhr am Bahnhof Ulm, bei der Fußgängerbrücke über die Gleise auf der Stadtmitte-Seite einen öffentlichen Freilufttreff, bei dem Jugendliche angesprochen und dafür interessiert werden.

Gegen kalte Füße wird warmer Punsch angeboten 🙂

Seid ihr dabei???