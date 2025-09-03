Antikriegstag in Ulm: "Das ist nicht unser Krieg!"

Dank guter Vorbereitung war der diesjährige Antikriegstag des Internationalistischen Bündnisses und weiterer Organisationen und Einzelpersonen von einer breiten Palette von Themen geprägt.

Im Mittelpunkt stand das Motto der Neuen Friedensbewegung "Das ist nicht unser Krieg. Alle auf die Straße gegen Aufrüstung, Militarisierung und Faschismus." Mehrere Passanten beteiligten sich mit persönlichen Beiträgen am professionell moderierten Offenen Mikrofon. Als es stark regnete, entschieden wir, die Demonstration abzusagen, was wir aber beim späteren Sonnenschein wieder bereuten.

Mehrere Hundert Passanten nahmen uns wahr, einige machten Fotos. Die MLPD sammelte Spenden und verkaufte das Rote Fahne Magazin. Fahnen Palästinas, Kurdistans, von Agif, vom Rebell und den Rotfüchsen, der Umweltgewerkschaft und von Solidarität International trugen zu einem anziehenden Erscheinungsbild bei. Mehrere neue Kontakte wurden gewonnnen. Die Spendensammlung Gaza soll leben ergab über 170,- Euro.