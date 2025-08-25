Ulm

Antikriegstag 2025

Gemeinsame Kundgebung und Demonstration - Samstag 30.August 12 Uhr

Ort: Ulm, Neuer Brunnen (Hirschstr./Glöcklerstr.)

„Kriegstüchtig“? Das ist nicht unser Krieg! Alle auf die Straße gegen Aufrüstung, Militarisierung und Faschismus!

Es finden zum Antikriegstag mehrere Aktionen statt, was auch gut ist, nach unserem Überblick aber bisher keine, die in der Innenstadt stattfindet und so viele Menschen erreichen wird.

Da wir nicht in Konkurrenz mit anderen Aktionen treten wollen, findet unsere Aktion nicht wie traditionell am 1. September statt sondern bereits am

Samstag 30.August 12 Uhr Neuer Brunnen (Hirschstr./Glöcklerstr.)



Folgender Ablauf ist bisher geplant:

Auftaktkundgebung mit offenem Mikrofon (auf antifaschistischer Grundlage)

es sind bereits mehrere Redebeiträge angekündigt.





Demonstration durch die Innenstadt

bringt eure Schilder, Transparente und Fahnen mit

Abschlusskundgebung mit offenem Mikrofon (auf antifaschistischer Grundlage)

Will vielleicht jemand von der "Friedenswerkstatt" oder von einer anderen Organisation die Aktionen zu den Ulmer Friedenswochen vorstellen?