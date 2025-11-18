Stuttgart-Untertürkheim

16. Weihnachtsbasar in Stuttgart

Ort: Stuttgart-Untertürkheim, Bruckwiesenweg 10

Liebe Freunde des Weihnachtsbasars,

Auch in diesem Jahr wieder ein „herzliches Willkommen“ beim Weihnachtsbasar der Stuttgarter Agentur von people to people.

Unter dem Motto von people to people „Völkerfreundschaft ist unser Programm!“ sind alle Freunde und Interessierte eingeladen, den Basar zu besuchen und mitzugestalten. Der Weihnachtsbasar ist mit all seinen Ständen für jeden offen und ohne Eintrittsgeld.

Der große Bücherstand mit einem ausgesuchten Sortiment wie Romane, Sachbücher, Kochbücher, Kinder- und Jugendbücher, Bücher aus dem Programm des Verlags Neuer Weg, CDs und Filme ist ein wichtiger Bestandteil des Basars. Vor allem der Umsatz beim Buchverkauf ist für die Arbeit von people-to-people ein elementares Standbein für die Finanzierung der Arbeit das ganze Jahr über.

Vielfältige Stände mit Handwerk, Kunst und selbst Gemachten aus der Küche bieten liebevoll und kreativ hergestellte Geschenke, sowie das Café mit selbstgemachten Kuchen, Kaffee und Wein bietet Platz für eine Pause in gemütlicher Atmosphäre. Für die Werbung und für die Bezahlung des Saales bekomme ich 15 €, die ihr erst am Sonntag bezahlen könnt.

Für den Erfolg des Basars brauchen wir noch dringend eure Unterstützung! So kann man

einen selbstgebackenen Kuchen für die Kuchentheke melden;

beim Auf- und Abbau am Samstag und Sonntag helfen

eine Stunde Theken- oder Küchendienst mithelfen

oder eine Runde im Spüldienst helfen

und vor Allem:

Freunde, Bekannte, Kollegen und Nachbarn einladen und mitbringen