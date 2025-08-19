Stuttgart

Deine Zähne – Deine Gesundheit

Vortrag und Gespräch mit Dr. Uwe Hilke (Zahnarzt i.R.), Tübingen

Ort: Gästehaus ABZ Stuttgart, Bruckwiesenweg 10

Nichts kann die eigenen Zähne wirklich ersetzen. Weder Gold noch Keramik oder Kunststoff. Weder Kronen und Brücken noch Implantate. Im Vordergrund muss stehen die Gesunderhaltung der eigenen Zähne samt der angrenzenden Gewebe wie Zahnfleisch und Kieferknochen, damit all diese Komponenten bis ins hohe Alter funktionieren. Das ist zu erreichen durch Aufklärung über effiziente häusliche Zahnpflege und individuelle Betreuung durch die Zahnärzte zur Mundhygiene.