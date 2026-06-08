Stuttgart

Internationalismus live - ein Kontinent in Aufruhr

Reisebericht aus Lateinamerika

Ort: Gästehaus ABZ 70327 Stuttgart Bruckwiesenweg 10

Was riet Che Guevara den Revolutinären in anderen Ländern Lateinamerikas für ihren Befreiungskampf? Das und vieles Interessantes mehr erfahrt ihr an diesem Nachmittag in dem Reisebericht einer Delegation mit der Parteivorsitzenden der MLPD Gabi Fechtner im vergangenen Jahr durch Peru, Argentinien, Uruguay, Brasilien und Mexiko. Der Bericht wird begleitet von lateinamerikanische Musik des Gesangduos Compan̈eras und lateinamerikanischen Spezialitäten.

Eintrittspreis: 6 / 4 Euro