Demonstration

Hände weg von Venezuela!

unter diesem Motto rief das Interbündnis zu einer Kundgebung am 5.1.26 auf dem Schlossplatz auf. Der Überfall auf ein souveränes Land ist ein eklatanter Verstoß durch den Faschisten Trump gegen jegliches Völkerrecht. Er steht in einer Reihe zum Beispiel mit dem Überfall Israels auf Gaza und die Westbank, sowie Russlands auf die Ukraine.