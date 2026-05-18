Grußwort der MLPD zum Courage-Fest 35 Jahre in Stuttgart

Während nicht sicher ist, ob die Merz-Klingbeil-Regierung ihr zweites Jahr übersteht, habt Ihr Euch als fortschrittlicher Frauenverband in 35 Jahren gefestigt und gestärkt. Auf euren Treffen, politischen und Aktivitäten in der Freizeit tauscht Ihr Euch aus, helft Euch gegenseitig in Lebensfragen und besprecht und organisiert, wie Ihr als Verband auf die gesellschaftliche Entwicklung im Sinne der Frauenrechte Einfluss nehmt.

So hat Courage in 35 Jahren einen wichtigen Beitrag geleistet, dass die Frauenbewegung in Deutschland erfolgreich für die Gleichberechtigung der Frauen und gegen die besondere Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen kämpft.

Es darf nicht sein, dass die Bundesregierung im Interesse der Konzerne, erkämpfte soziale Frauenrechte schleift und die Krisen- und Kriegslasten besonders auf Familien und Frauen abwälzt. Auch Frauenfeindlichkeit und sexualisierte Gewalt durch Deepfakes, lässt insbesondere junge Frauen auf der ganzen Welt rebellieren. Deren Selbstbewusstsein und kämpferischer Geist habt auch Ihr mit geprägt. Wir wünschen Euch viel Erfolg, dass Courage weiter wächst, sich politisch einmischt und insbesondere viele junge Frauen und ihre Familien gewinnt.

Der „Verfassungsschutz“ legt Euch zu Last, dass auch Genossinnen der MLPD im überparteilichen Frauenverband Courage mitarbeiten und es in verschiedenen Fragen eine Zusammenarbeit gibt. Gegen diesen antikommunistischen Angriff auf Eure Überparteilichkeit habt Ihr Euch erfolgreich gewehrt und seid juristisch gegen die Aberkennung der „Gemeinnützigkeit“ vorgegangen.

Wir gestehen gerne, dass wir auch viel von Euch gelernt haben - sei es in Sachen kulturvolle Zusammenkünfte oder der Förderung von Frauen und Stärkung ihres Selbstvertrauens und Hebung ihres Frauenbewusstseins.

Wir wünschen Euch viel Erfolg, dass Courage weiter wächst, sich politisch einmischt und insbesondere viele junge Frauen und ihre Familien gewinnt.

Kreisleitung MLPD Stuttgart-Sindelfingen