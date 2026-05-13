Stuttgart

Ein Abend auf der Sea Watch 5: Seenotrettung im Zentralen Mittelmeer

Aisha Erdes, kulturelle Mediatorin bei der Seenotrettungsorganisation Sea Watch, nimmt Sie mit auf das zentrale Mittelmeer. Die Seenotrettung ist in den vergangenen Jahren weitgehend aus den Medien verschwunden, doch sie ist nach wie vor dringend notwendig. Unter dem Deckmantel des Schweigens werden Schutzsuchende von der EU nicht nur im Stich gelassen, sondern auch aktiv zurückgedrängt. Es ist daher weiterhin die zivile Solidarität, die versucht, der humanitären Pflicht nachzukommen: Menschenleben zu retten und die Rechte Schutzsuchender zu wahren. Doch wie genau läuft eine solche Seenotrettungsmission mit Sea-Watch ab? Wie gestaltet sich der Alltag auf dem zentralen Mittelmeer? Und wie wirken sich die außenpolitischen Entscheidungen der EU dort ganz konkret aus? Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Ort: Gästehaus ABZ 70327 Stuttgart Bruckwiesenweg 10