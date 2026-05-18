Stuttgart

Ausstellung: Arbeitende Menschen in der Kunst

Eröffnung und Führung durch die Ausstellung: Jochen Schaaf

Ort: Gästehaus ABZ 70327 Stuttgart Bruckwiesenweg 10, beim Neckarfest im Seminar Raum - UG

Gezeigt werden Bilder/Grafiken von Künstlern, die der Arbeiterbewegung nahe stehen und den arbeitenden Menschen in ihren Bildern darstellen. Die ausgestellten Blätter sind entstanden in der Zeit der Weimarer Republik, des Faschismus, der Nachkriegszeit in Ost- und Westdeutschland bis heute. Die Bilder sind aus eigenen Beständen und können erworben werden. Der Erlös wird gespendet.