Stuttgart

Palästina Gala

Während in Gelsenkirchen die Gaza-Gala stattfindet, bringen wir das Event per Livestream als Public Viewing nach Stuttgart! Kommt vorbei zu einem Abend voller Solidarität, Kultur und Gemeinschaft: 🍽️Köstliches palästinensisches Essen + Mitbring-Buffet Gemeinsames Public Viewing des Livestreams aus Gelsenkirchen Spendensammlung für das Al-Awda-Krankenhaus in Gaza Vorstellung der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International e.V. Alle Spenden gehen – wie in Gelsenkirchen – direkt an das Al-Awda-Gesundheitsnetzwerk in Gaza. Gaza wird leben! Palestine must live! Eintritt: Gegen Spende

Ort: Gästehaus ABZ Stuttgart Bruckwiesenweg 10