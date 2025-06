Buch vorstellung

Open-Air-Buchvorstellung und die Kulturvorstellung der Stadtverwaltung Stuttgart

Am Samstag zog es viele Menschen in die Freibäder, Cafes oder Biergärten, wie es sie auch in der Stuttgarter City gibt. Doch die Weltlage zeigt sich nicht von der Sonnenseite. Deshalb beteiligten sich weit über 300 Menschen am „Roten Marsch für Gaza“. Vorbei auch an der gerade im Aufbau befindlichen Open-Air-Veranstaltung mit Julia Scheller vom Zentralkomitee der MLPD.

Von Korrespondenz