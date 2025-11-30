Sindelfingen

Montagdemo Sindelfingen

Thema am offenen Mikrofon u.a.: In den letzten Wochen wird immer wieder von einem drohenden "Detroit" bezüglich der Region Stuttgart schwadroniert und mit den vielen tausend Arbeitsplätzen, die in der Auto- und Zulieferindustrie abgebaut werden, begründet. Besteht diese Gefahr? Was können wir tun? Was ist mit unseren sozialen Rechten, vom Umweltschutz wird gar nicht mehr geredet?!

Ort: Sindelfingen, Bus bahnhof, rechts vor dem Sterncenter