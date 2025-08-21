Stuttgart

Milliarden für die Rüstung – Wer soll sie bezahlen?

Rüstung und Kriegsvorbereitung sprengen den Haushalt. Wer zahlt die Zeche für die Großmachtpläne der Imperialisten? Die Ökonomen lassen keinen Zweifel. Gespart muss werden im laufenden Haushalt. Das gesamte Sozialsystem steht auf dem Prüfstand. Besonders Bürgergeld und die Renten sind im Visier. Die gesetzliche Rente, der größte Brocken, soll halbiert werden. Was würde das bedeuten? Wie können die Sozialsysteme verteidigt werden? Darüber wollen wir sprechen.

Ort: Gästehaus ABZ Stuttgart Bruckwiesenweg 10

Referent: Tobias Weißert vom Rhein-Main-Bündnis gegen Sozialabbau und Billiglöhne

Eintrittspreis: 5 Euro / 3 Euro (ermäßigt)