Herbst-Subbotnik im ABZ Stuttgart

Anstehende Arbeiten: Ausbau Schuppen fertigstellen einschließlich Elektroinstallation, Container Che versetzen, Fundamente und Stützen für Saalcontainer herstellen. Arbeitszeit von 9 -16 Uhr, Mittagspause mit Essen. Bitte 10 Tage vorher anmelden bei ABZ Stuttgart: info@gaestehaus-abz-stuttgart.de Tel. 0711 3360703 oder bei Landesleitung MLPD: bawue@mlpd.de

Ort: Gästehaus ABZ Stuttgart Bruckwiesenweg 10

Telefon: 0711 3360703

E-Mail: info@gaestehaus-abz-stuttgart.de

