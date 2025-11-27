Stuttgart

Bericht von der Internationalen Automobilarbeiterkonferenz in Pune/Indien

Ort: Gästehaus ABZ Stuttgart Bruckwiesenweg 10

Webseite: mehr Infos

Unter dem Motto „Kein Kampf darf mehr alleine stehen“ organisieren Automobilarbeiter aus dutzenden Ländern im November 2025 die internationale Solidarität. Zu welchen Ergebnissen die Konferenz kam, wie die Lage der Kollegen rund um den Globus ist usw. erfahren wir aus erster Hand. Mercedes-Kollegen aus der Region berichten von ihrer Teilnahme. Natürlich auch mit kulturellen und kulinarischen Eindrücken aus Indien.