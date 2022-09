Stuttgart

Stuttgarter Montagsdemo gegen Sozialabbau – für eine lebenswerte Zukunft

Tipps Treffs Termine

12.09.2022 17 Uhr

Ort: 7000 Stuttgart, Schlossplatz

Aktiver Widerstand gegen die Abwälzung der Krieg-und Kriesenlasten und gegen die Weltkriegsgefahr!

Stuttgarter Montagsdemo Der Krieg in der Ukraine geht jetzt in den achten Mo­nat. Beide Seiten setzen auf Sieg. Verbunden ist das mit einem umfassenden Wirtschaftskrieg, dessen Folgen die „kleinen Leute“ in aller Welt zu tragen ha­ben. Die Großmächte bereiten sich aktiv auf die di­rekte Konfrontation der sich formierenden Machtblö­cke vor – das birgt die reale Gefahr eines 3.Welt­kriegs. Die Bundesregierung will den aufkommenden Unmut mit einem „wuchtigen“ 65-Milliarden -Euro -Paket ab­dämpfen. Aber wie viel davon kommt tatsächlich bei uns an und was landet davon bei den Konzernen? Und wer bezahlt die Zeche? Wir protestieren und diskutie­ren am „offenen Mikrofon“.

Kein Verzicht für den Kriegskurs Waffen runter, Löhne rauf!