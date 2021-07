Veranstaltung "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" mit Monika Gärtner-Engel

Alle bürgerlichen Parteien versprechen in ihren Wahlprogrammen plötzlich das Grüne vom Himmel herunter. Jede ist auf einmal „Umweltpartei“. Und die Rettung der Umwelt wollen sie mit Wachstum der Wirtschaft erreichen. Es sind doch eben diese Parteien die seit Jahrzehnten die Regierung bilden und als Dienstleister des internationalen Finanzkapitals doch selber für die drohende Umweltkatastrophe verantwortlich sind. Im Kapitalismus gibt es keine „Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie“. Diese bürgerliche Ideologie hat der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht zu tun und berechtigt verlieren immer mehr Menschen das Vertrauen in die herrschende Politik. Doch welche Schlussfolgerungen ziehen sie daraus? Die bürgerliche Ideologie hat ihre Anziehungskraft verloren und steckt in der Krise. Ein weltanschaulicher Kampf um die Deutung und Schlussfolgerungen ist entbrannt. „Dieser ideologische Wirrwarr verkompliziert die Situation ungemein und befeuert den Kampf zwischen proletarischer und kleinbürgerlicher Denkweise unter den Massen außerordentlich“ heißt es in der Einleitung der wissenschaftlichen Untersuchung der „Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“. Diese Verwirrung muss aufgelöst werden, der Damm den der Antikommunismus muss durchbrochen werden damit die Arbeiterklasse ihren Weg des Kampfs um die Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung in einer sozialistischen Gesellschaft erfolgreich beschreiten kann! Dazu leistet diese Streitschrift einen entscheidenden Beitrag.

Die Veranstaltung findet unter Corona-Bedingungen statt. Ein Nachweis ob geimpft, getestet oder genesen ist erforderlich.

Referentin ist Monika Gärtner-Engel vom Zentralkommitee der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands – MLPD.

Eintritt 6€/3€ ermäßigt.

Einlass ist um 17 Uhr. Für Bewirtung ist gesorgt.