Bündnis-Kundgebung in Stuttgart: Für einen energischen Shutdown, um die Pandemie endlich in den Griff zu bekommen!

In Stuttgart organisierte ein Bündnis verschiedener Organisationen am 10. März eine Kundgebung für die Kampagne "Zero Covid". Dabei waren unter anderem DIDF-Jugend, Offensive Metaller, Metallertreff, palästinensische Organisationen, SDAJ, MLPD, GAM, KO. Im Aufruf heißt es: "Die Pandemiebekämpfung ist gescheitert, weil nur das Privatleben immer stärker eingeschränkt wird, während Büros und Produktionsbetriebe weiterlaufen, als wäre nichts gewesen. Der Präsenzunterricht wird fortgesetzt, damit Mama und Papa arbeiten gehen können - aber für Schutzmaßnahmen wie Luftfilter wird nicht gesorgt. Wir sind gegen die Politik, die Profite vor Gesundheit stellt. Wir fordern einen Shutdown in Schulen, Unis und in der Wirtschaft bei 100 % Lohnfortzahlung durch die Unternehmen..." In den Gesprächen, die die MLPD mit Passanten führte, war die Kritik am Regierungs-Chaos groß. Während die Medien behaupten, die Menschen würden sich nach unkontrollierter Öffnung und Shopping sehnen, war die Zustimmung zu einem konzentrierten, konsequenten Lockdown groß. Ein Daimler-Kollege deckte in seinem Redebeitrag auf, dass die Inzidenz im Betrieb doppelt so hoch ist wie draußen. Das wird aber vertuscht.

Hier geht es zum interessanten Bericht der "Stuttgarter Zeitung".