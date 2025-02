Wahlstammtisch am 27. Januar 2025

Auf dem Wahlstammtisch der Internationalistischen Liste/MLPD letzten Freitag diskutierten die Anwesenden lebhaft verschiedenste Themen. Tief betroffen wurde die Denkweise des Attentäters von Aschaffenburg als menschenverachtend und faschistisch bezeichnet, gleichwohl sich verwahrt gegen den Missbrauch dieser Mordtat für flüchtlings- und migrantenfeindliche Hetze. Der Wunsch nach breitester Zusammenarbeit mit allen demokratischen Menschen gegen die faschistische Gefahr in Form der AfD einte alle. Statt uns in Bürgergeldempfänger und hart Arbeitende spalten zu lassen, ist der Einsatz für menschenwürdige Arbeitsplätze und eine Sozialsteuer auf Kosten der Konzerne angesagt. Um dem Faschismus den Nährboden zu entziehen, brachte die Direktkandidatin Elke Weidner die Perspektive des echten Sozialismus ein. In einer Welt, die international und gesellschaftlich produziert, ist er die modernste Gesellschaftsform, statt Nationalismus und Abschottung.