Liebe Zübeyde







„Zübeyde muß sofort freigelassen werden“ - das war die Überschrift eines Artikels in Rote Fahne news, unserem Internet Portal, drei Tage nach deiner Verhaftung am 17.3.

Nun bist du seit über einem Monat verhaftet. Das ist ein Skandal!

Du bist für uns eine langjährige Freundin und Kampfgefährtin! Seit vielen Jahren unterstütztst du insbesondere kurdische Arbeiterinnen sowie andere Migrantinnen in ihrem Kampf für demokratische Rechte. Du bist eine engagierte Menschenrechtsaktivistin, die sowohl in antiimperialistischen als auch in antifaschistischen Kämpfen eine aktive Rolle einnimmt. Mit einer entschlossenen Haltung setzt du dich für demokratische Rechte, Freiheit und Gerechtigkeit ein und beteiligst dich an Solidaritätskampagnen und Protesten und sozialen Bewegungen und organisierst mutig Demonstrationen und Kundgebungen.

Es ist wirklich erbärmlich, dass bei dir als Haftgrund „Fluchtgefahr“ angeordnet wird. Ebenso erbärmlich ist, dass die Straftat u.a. Unterstützung von PKK-Mitgliedern bei rechtlichen Schwierigkeiten und Spendensammlungen sei.

Es zeigt die Schwäche der Herrschenden, denn die Unterstützung des Befreiungskampf der Kurden wie auch der Palästinenser ist weltweit ungebrochen. Angesichts der heutigen politischen krisenhaften Entwicklung des imperialistischen Weltsystems ist die Solidarität mit dir ein wichtiger Bestandteils unseres Kampfes.

Die Paragrafen 129 a/b müssen abgeschafft werden!

Für die Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung!

Wir sind bei dir – wir werden dich politisch und persönlich weiter unterstützen.

Mit solidarischen Grüßen,

MLPD München