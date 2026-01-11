München

Münchner Montagsdemo

- Wir treffen uns zur Münchner Montagsdemo gegen die unsoziale Regierungspolitik. - wie gewohnt mit offenem Mikrofon auf antifaschistischer Grundlage - Ein wichtiges Thema ist natürlich die Bewertung des völkerrechtswidrigen US-Angriffs auf Venezuela und die verschärfte Gefahr eines Weltkriegs. Die Koordinierungsgruppe Bundesweite Montagsdemos hat bereits für 5.1.26 zu Protesten aufgerufen "Hände weg von Venezuela ...Widerstand gegen Faschismus und Weltkriegsgefahr". weitere wichtige Themen sind nach wie vor die Solidarität mit der Bevölkerung in Palästina gegen den anhaltenden Völkermord durch die israelische Armee und die massiven Angriffe auf die Lebenssituation der breiten Bevölkerung hier durch die Politik der Bundesregierung zur "Kriegstüchtigkeit". Wir stellen uns auf ein kämpferisches Jahr 2026 ein. Das wollen wir am Montag am Offenen Mikrofon demokratisch auf antfaschistischer Grundlage beraten - verbreitet das auch weiter, ladet Leute dazu ein.

Ort: München, Tegernseer Platz Giesing, vor der TeLa-Post, U2 Silberhornstrasse