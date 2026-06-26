München

Gemeinsamer Besuch des Tollwood Festival

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, es gibt den Vorschlag am Dienstag, 7.7. abends das Tollwood-Festival zu besuchen. Das Tollwood-Festival findet zur Zeit im Olympiapark Süd statt. Gut erreichbar mit der Tram zum Leonrodplatz oder Infanteriestraße, man kann auch gut mit dem Fahrrad hinfahren. Am Dienstag 7.7. spielt im "Andechser Zelt" ab 19:30 Uhr Dr. Will & the Wizards - die machen gute Stimmung mit New-Orleans-Blues ("Voodoo Blues"). Vorschlag ist, dass wir uns um 19 Uhr am Andechser Zelt treffen - bei schönem Wetter auf dem kleinen Hügel hinter dem Zelt (Richtung Radweg). Wer Lust hat kann auch schon vorher kommen, ab 16 Uhr spielt im Andechser Zelt Black Patti „Blues und Roots Music“ (Duo mit Gitarren, Mandoline, Mundharmonika, manchmal zusätzlich mit einem Bassisten). Der Eintritt ist kostenlos – ideal zum reinschnuppern, wer will kann auch zwischendurch übers Festivalgelände schlendern, sich etwas zu essen holen (Vorsicht: teuer) usw. - Getränke gibt’s im Andechser Zelt.

Ort: München, Tollwood - Andechser Zelt - bei schönem Wetter auf dem kleinen Hügel hinter dem Zelt (Richtung Radweg).