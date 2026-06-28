München

Dialektik-Kurs 1 als Wochenendkurs in München

Die objektive Dialektik in Natur und Gesellschaft: 10 Einheiten a 1,5 Stunden mit zusätzlichen Einheiten zur Verarbeitung in Einzelarbeit oder Arbeitsgruppen. Der Kurs findet nur bei mindestens 8 Teilnehmern statt. vorraussichtilich folgende Wochenenden: 26./27.09. || 10./11. Oktober || November Samstag 4 Einheiten / Sonntags 3 Einheiten Bitte bis Montag 14.9. bei der MLPD Bayern oder MLPD München anmelden. Vorkenntnisse nicht nötig

Ort: München, noch offen

E-Mail: muenchen@mlpd.de

Der Kurs besteht aus 10 Einheiten a 1,5 Studen mit zusätzlichen Einheiten zur Verarbeitung in Einzel- oder Gruppenarbeit.

Er findet als Wochendekurs an 3 Wochenenden im September - November 2026 in München statt. Die Termine sind immer Samstag von 9 - 18 Uhr und Sonntags von 9 - 15:30 Uhr. Der genaue Ort wird noch festgelegt.

Fogende Termine sind bisher vorgesehen:

26./27. September

10./11. Oktober

November

Kursleitung Heinz Ziegler

Bitte meldet euch bis Montag, den 14. September bei MLPD BAYERN oder München an.

Eventuell ist es möglich sich später noch anzumelden, aber für die Organisation der Anreise, Verpflegung, usw. möchten wir gerne Planungssicherheit.

Vorkenntnisse sind nicht nötig. Erwünscht ist die Bereitschaft, das eigene Denken zu hinterfragen und Offentheit für den Marxismus-Leninismus. Jeder, der verstehen will, was auf der Welt vor sich geht und wie man eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung erkämpfen kann, ist beim Dialektik-Kurs genau richtig. Gerade Jugendliche, die sich für ihre Zukufnt einsetzen wollen, sind erwünscht. Für die Durchführung sind mindestens 8 Teilnehmer nötig.

Die Einheiten dauern 1,5 Studnen. Am Samstag wollen wir 4 Einheiten und am Sonntag 3 Einheiten machen - jeweils als angeleitete Diskussion oder Einzel- und Gruppenarbeit bzw. Selbststudium. Am letzten Tag wollen wir unseren Efolg natürlich gemeinsam feiern.

Für ein günstiges Essen wird gesorgt.

Anmeldung auch gerne persönlich abgeben

KOSTEN: Studiengebühr 66 Euro (zu zahlen am ersten Kurstag vorort) Kosten für Verpflegung tagsüber: pro Wochenende ca. 10 Euro