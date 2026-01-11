München

Demo gegen die "Sicherheits"konferenz

Ort: München, Karlsplatz Stachus

Rebellion gegen die Münchner Sicherheits– Kriegstreiber - Konferenz !

Die Welt ist in großen Turbulenzen. Im Ukrainekrieg verfolgt die USA einen Diktatfrieden mit Russland - dabei winken Milliardengeschäfte für USA und Rußland. Und das auf Kosten der Machtansprüche der EU. Vor allem geht das Geschacher aber auf Kosten der breiten Bevölkerung in der Ukraine.

Von Trump und Putin ist kein wirklicher Frieden zu erwarten, der für die Völker Gerechtigkeit bringt.

Einen wirklichen Frieden können nur die Völker selbst erkämpfen.

Auf der bald in München stattfindenden Sicherheitskonferenz geht es vor allem um die Absteckung der Machtgebiete der NATO und zwischen der USA und der EU.

Trump will seine "America first"-Politik umsetzen und seine Weltkriegsvorbereitung vor allem gegen den Hauptrivalen China durchsetzen. Die USA ist der Hauptkriegstreiber.

Die EU-Imperialisten kämpfen mit Zähnen und Klauen um ihren Einfluss.

Die jetzigen Aufrüstungsprogramme – in Deutschland ist 1 Billion Euro geplant - zielen auf Angriffskriege. Zur „Verteidigung“ wäre das nicht notwendig!

Wenn die deutsche Regierung wirklich für Frieden wäre, würde sie den Genozid in Palästina nicht unterstützen.

Mit dem modernen Faschismus, wie ihn vor allem die AfD in Deutschland vertritt, sollen wir verwirrt und aufgehetzt werden gegen Linke, Flüchtlinge und Menschen mit migrantischem Hintergrund. Das ist im Sinne der Herrschenden, der Konzerne und ihrer Merz-Regierung, die alles dafür tun, um jeglichen Widerstand gegen ihre Politik zu verhindern.

Aber die breite Bevölkerung in Deutschland hat eine antifaschistische Einstellung und will keinen Krieg, keinen Faschismus und keine Umweltzerstörung.

Eine starke weltumspannende Friedensbewegung kann einen dritten Weltkrieg verhindern!

Das erfordert den Massenwiderstand auf der Straße - Blockaden und Streiks vor allem der Arbeiterbewegung.

Gegen die Münchner Sicherheitskonferenz: Demonstration 14.Februar, 13:00 Stachus