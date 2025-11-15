München

Öffentliche Studiengruppe

Wir studieren das Buch "Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur". Gesellschaftswissenschaften, Religion und Kultur gehören zu den Hauptträgern der bürgerlichen Ideologie unter den Massen. Wer die Probleme der Zeit bis in die Tiefe und in die Perspektive begreifen will, muss sich mit diesen Fragen bis auf den Grund der Weltanschauung auseinandersetzen. Sonst kommt es zu einer allgemeinen Unterschätzung der Situation und falschen Schlussfolgerungen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, der Text kann auch vor Ort gekauft oder ausgeliehen werden.

Ort: München, Eine Welt Haus, Schwanthalerstrasse 80, Raum 109, (U4/5 Theresienwiese)