München

Münchner Montagsdemo

Kundgebung - mit offenem Mikrofon auf antifaschistischer Grundlage

Ort: München, Tegernseer Platz Giesing

Wichtiges Thema ist der Protest gegen den massiven Abbau von Sozialleistungen durch die Umstellung des Staatshaushalts auf die "Kriegstüchtigkeit". Wir akzeptieren die Einschränkungen unserer Lebensverhältnisse für die Kriegsvorbereitung nicht!

Die Stadt kündigt "Sparprogramme" mit Stellenstreichungen, Streichung von Leistungen für Soziales, Kinder und Jugendliche und Gebührenerhöhungen an. Für Kliniken, Schulen, Kitas, Sportvereine usw. ist "kein Geld da". Ordentliche Entlohnung und Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen im Öffentlichen Dienst werden als "unbezahlbar" abgebügelt.

In München sind die zunehmend unbezahlbaren Mieten für immer mehr Menschen eine Bedrohung ihrer Lebenslage.

Auch gegen drohende Angriffe auf Arbeits- und Ausbildungsplätze ist und die Umweltkatastrophe ist Widerstand angesagt.

Die Kriegsvorbereitung der EU und Deutschlands verschärft die Gefahr eines Weltkriegs. Wir zahlen nicht für Kriege für die Freiheit der Konzerne und Banken zur Ausbeutung von Mensch und Natur.

Das wollen wir am Montag am Offenen Mikrofon demokratisch auf antfaschistischer Grundlage beraten