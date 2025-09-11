Für den Wahlbezirk Köln-Buchheim/-Buchforst empfehlen wir:

Vedat Akter / die Linke

Vedat ist bisher für die Linke im Wirtschaftsausschuss der Stadt Köln tätig. Dort setzt er sich aktiv dafür ein, dass das städtische Geld nicht verplempert und vergeudet wird zugunsten der Monopole. Wir haben ihm unsere Wahlprüfsteine gezeigt, denen stimmte er zu. Er setzt sich für das volle Wahlrecht für diejenigen ein, die hier leben – ungeachtet ihrer Herkunft oder ihres Passes .Zum Thema Arbeitsplatzvernichtung bei Ford meint Vedat: Ford könnte genauso gut Busse oder Bahnen bauen – die werden gebraucht! Die Kollegen haben das Know How dafür. Ehrenamtlich macht er praktische Solidaritätsarbeit: er unterstützt den Betrieb eines Waisenhauses, kombiniert mit einer Berufsschule für Frauen im kurdischen Kobane und sammelt dafür Spenden über einen gemeinnützigen Verein.