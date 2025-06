Köln

MONTAGSDEMO 23. Juni 18 Uhr - BAHNHOFSVORPLATZ

Ort: Köln, Ort verlegt, nicht Domplatte sondern Bahnhofsvorplatz!

Die Montagsdemo Köln lädt ein:

Steht auf gegen einen dritten Weltkrieg!

Die USA sind heute Nacht mit Angriffen auf den IRAN und seine Atomanlagen kriegerisch in den Nahost-Konflikt eingetreten. Das ist gleichbedeutend damit, die Entfesselung eines -atomaren?! - dritten Weltkriegs in Kauf zu nehmen.

Das muss alle Friedensfreunde, Kriegsgegner, Umweltschützer herausfordern. Die Bundesregierung hat sich mit Friedrich Merz' Äußerung: "Israel macht für uns die Drecksarbeit" bereits klar positioniert - sie unterstützt diesen Krieg, trotz teils hektischer diplomatischer Bemühungen.

Es steht außer Frage, wer die Kosten dafür tragen wird!

Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte lehrt: Konkrete Kriege können durch einen aktiven Massenwiderstand verhindert werden.

Mag sein, dass wir über die Hintergründe für diesen Krieg unterschiedliche Ansichten haben. DAs darf uns nicht hindern, in dieser existentiellen Frage für die gesamte Welt zusammenzustehen!

Lasst uns zusammen am Montag um 18 Uhr am Dom in Köln ein deutliches Zeichen setzen! Bringt Transparente und Fahnen mit!

Stellt - falls notwendig - Ordner.

WIr werden - nach einem Einleitungsbeitrag - ein offenes Mikro durchführen mit Redezeitbegrenzung auf 4 Minuten, wo in Reihenfolge der Wortmeldung jede teilnehmende Organisation sprechen und danach auch jeder Teilnehmer, der das wünscht.

Es gibt eine klare Ausschlussregel: Dieses offene Mikrofon findet auf antifaschistischer Grundlage statt - die gemeinsame Grundlage aller Redebeiträge muss der Kampf gegen die Weltkriegsgefahr sein."!