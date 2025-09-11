In Köln will Markus Greitemann, CDU, bisher Baudezernent in Köln, Oberbürgermeister werden. „Kein Amt für Anfänger“ steht auf seinen Plakaten.

Danke – denn man weiss, was er aus dem FF beherrscht: Greitemann ist „Spezialist“ in der Verschwendung öffentlicher Gelder zugunsten großer Konzerne. So schanzte er der Swiss Life (=Schweizer Finanz- und Versicherungskonzern) eben mal 4,2 Mio € zu für – ja, quasi für nichts. Eigentlich sollte dafür die Stadt die ehemalige Kaufhofzentrale mieten und nutzen – die steht aber leer, und den Umbau (wie genau, ist in vier Jahren nicht endgültig geklärt worden...) finanziert sie dann auch noch selber. Und weil das so schön geklappt hat, verlängerte er den Mietvertrag für die Immobilie dann flugs noch bis 2050, für jährlich 12,3 Mio €, am Rat vorbei. Profi, eben.

Ach ja, sein Job vor dem Baudezernentenjob war: Technischer Betriebsleiter bei der Opernsanierung. Bekanntermaßen belaufen sich die Kosten dafür bereits auf ca. 800 Mio € (dazu kommen aber noch Zinsen und Kreditkosten von fast 500 Mio €!). Geplant waren einmal 250 Millionen. Und der Einzug soll ja bereits Ende des Jahres, nach nur 13,5 Jahren Bauzeit über die Bühne. Profi eben.