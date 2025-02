Direktkandidaten

Zur Bundestagswahl am 23.2. 25 tritt in Köln I Elisabeth Höchtl an. Köln I umfasst die Stadtbezirke Kalk und Porz.

Im Wahlkreis Leverkusen/Köln IV tritt Reiner Dworschak für die MLPD an.

In Bonn unterstützen wir den Kandidaten der Partei die Linke, Jürgen Repschläger.

Das sagt Jürgen über sich:

"Ich bin in Bonn geboren, 63 Jahre alt und von Beruf Verlagskaufmann. Seit 35 Jahren betreibe ich ein Buch-Antiquariat mit den Schwerpunkten Geschichte der Arbeiterbewegung, Exil-Literatur und Philosophie. Ich sitze in der 3. Wahlperiode im Bonner Stadtrat und bin kulturpolitischer Sprecher meiner Fraktion. Als Kommunist weiß ich, dass der Kapitalismus nicht das letzte Wort der Geschichte ist. Der Kapitalismus wird fallen. Aber was kommt dann? Sozialismus - oder Barbarei!"