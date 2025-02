Hamburg

Wahlkampfauftakt in Hamburg

Ort: Hamburg, Goetheplatz in der Nähe von IKEA Altona

Kontakt: MLPD in Hamburg

Telefon: 0179 227 0042

E-Mail: hamburg@mlpd.de

Die Internationalistische Liste / MLPD in Hamburg mit Lisa Gärtner (jugendpolitische Sprecherin des ZK und Platz 2) und Jürgen Bader (Platz 1) stellen sich vor.

Achtung wegen der Demonstration "Solidarity will Win" fängt die Kundgebung statt ursprünglich 11 Uhr um 10 Uhr an!